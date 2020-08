Rodrigo Bocardi se diverte ao mostrar segredo curioso de telejornal da Globo

O Bom Dia São Paulo, da Globo, passou por um momento um tanto quanto curioso nesta terça-feira (25). Isso porque Rodrigo Bocardi caiu no riso junto com Gloria Vanique ao mostrar um detalhe inusitado dos bastidores do telejornal.

O âncora decidiu comprovar que um elemento é crucial para segurar as pontas de uma produção de televisão: a fita crepe. Ao vivo, então, o apresentador começou a tirar pedaços de fita de vários lugares do estúdio.

“Tem uma coisa aqui que é fundamental para a existência e funcionamento de uma TV. Quem é da área sabe o que é. Um negocinho simples, simples: fita crepe. A televisão não existe sem fita crepe, saiba disso”, comentou o jornalista.

Atrás da TV, por exemplo, tinha um pedaço de fita que foi mostrado pelo famoso. O global também mostrou uma parte que estava na bancada, perto do computador e, por fim, até em sua roupa.

“A televisão não existe sem fita crepe”, insistiu Rodrigo Bocardi, enquanto a sua colega de telejornal dava risada da situação.

Recentemente, o apresentador recebeu uma homenagem inesperada de nomes conhecidos do vôlei brasileiro durante o telejornal. Tudo começou com uma brincadeira armada pelo repórter Alexandre Oliveira.

No matinal, o âncora viu depoimentos de Bruninho e Maurício, levantadores da seleção brasileira. “São muitos anos de carreira, mas sempre me lembro daquele meu início e principalmente das inspirações que tive. E logo no início tinha um cara que me espelhava muito que era um tal de Rodrigo, que jogava no Clube Homs, um jogador muito técnico, de muito potencial”, começou o jogador de Taubaté

“Era um cara que realmente me enchia os olhos, foi uma grande inspiração, uma grande motivação e um cara que eu me espelhei para chegar onde cheguei hoje”, afirmou o jogador. “Muito obrigado, Rodrigo, por ter sido uma grande inspiração para mim no voleibol”, finalizou.