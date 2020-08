Rodrigo Constantino provoca e leva voadora de Rachel Sheherazade

Rodrigo Constantino recebeu uma voadora da jornalista Rachel Sheherazade na última quinta-feira (27). O novo colunista da Record provocou a âncora do SBT Brasil dizendo que ela seria “mais uma” famosa anti-governo “desmascarada”.

Tudo começou quando Felipe Neto detonou a decisão da Justiça sobre o Sleeping Giants. “Nenhum crime foi cometido! O juiz diz, com todas as letras, que não há certeza de ilícito! Ainda assim, mandou o Twitter revelar o IP dos integrantes do Sleeping Giants. Isso é de uma tirania absurda! Cadê o crime?”, questionou.

Constantino compartilhou o desabafo do youtuber e alfinetou: “Galvão? OS: Rachel Sheherazade em breve grita ‘Lula Livre. Mais uma desmascarada”. A contratada do SBT soube da provocação e revidou: “Não teve coragem de citar meu nome por qual motivo? Medo de ser bloqueado?”.

A apresentadora ressaltou que não deve satisfação do que “fala, pensa ou escreve” ao comentarista pró-governo. “Primeiro: minhas opiniões e convicções ME pertencem. Não lhe devo satisfação do que penso, falo ou escrevo. Fique aí escondido, longe do Brasil, passando pano e cuidando do seu curral. Esqueça-me, ressentido”, rebateu.

Recentemente, o Jornal da Cidade Online, alvo da CPMI das Fake News no Congresso por publicações de notícias falsas, recorreu à Justiça pedindo que o Twitter forneça dados que permitam a identificação das pessoas responsáveis pelas páginas Sleeping Giants Brasil e Sleeping Giants Rio Grande do Sul.

Confira:

Não teve coragem de citar meu nome por qual motivo? Medo de ser bloqueado? Primeiro: minhas opiniões e convicções ME pertencem. Não LHE devo satisfação do q penso, falo ou escrevo. Fique aí escondido, longe do Brasil, passando pano e cuidando do seu curral. Esqueça-me, ressentido — Rachel Sheherazade (@RachelSherazade) August 27, 2020