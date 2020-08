Rodrigo Faro fala sobre sentimento de apresentar o Canta Comigo Kids

Rodrigo Faro será o apresentador do Canta Comigo Kids. Após Gugu Liberato comandar a versão adulta do reality musical da Record, o artista foi nomeado pela produção para assumir o posto. Em conversa com a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, o artista falou sobre a honra que é apresentar a atração.

“É uma alegria e uma honra apresentar a versão kids de um programa que na versão adulta foi apresentado pelo Gugu Liberato, meu grande amigo, com muita maestria”, disse Faro.

De acordo com a publicação, o contratado da Record já estava escalado para comandar o programa infantil desde novembro de 2019, e nunca houve a ideia de substituí-lo durante as negociações da atração.

Diferente da versão adulta, o Canta Comigo Kids será exibido aos domingos, através de um quadro dentro do Hora do Faro. O formato foi pensado desse jeito para aproveitar o público que já assiste o programa de sucesso do apresentador.

“Estamos apostando muito nesse formato aos domingos. Temos um público infantil muito forte e muito grande. Vai ser uma delícia e uma alegria. Com certeza!”, disse Rodrigo.