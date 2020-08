Rodrigo Faro surge com visual diferentão e diverte fãs

Rodrigo Faro postou, no último sábado de julho (25), o registro de um passeio de bicicleta no qual aparece com uma blusa justa, de meia e chinelo, além de chapéu de palha e óculos escuros.

A foto do apresentador foi tirada em uma linda paisagem, mais precisamente na Fazenda Boa Vista, um condomínio de alto luxo no interior de São Paulo.

“E aí, gente! O que vocês estão fazendo neste sabadão? Eu tô andando de bike no meu estilo tradicional com a meia e chinelo, camiseta colada marcando a teta e chapéu tailandês“, escreveu Faro na legenda de publicação.

A postagem recebeu vários elogios dos seguidores do contratado da Record. “Lindo, sou sua fã“, declarou uma internauta. “Vida boa!“, destacou outra, ressaltando o estilo de vida do famoso.

Rodrigo Faro é conhecido também por fazer postagens que arrancam risos… Em suas redes sociais ele costuma sempre publicar vídeos engraçados junto de Clara, Maria e Helena, suas filhas.

Recentemente, Faro concedeu uma entrevista para o canal no YouTube de Ana Hickmann e relembrou uma gafe histórica que cometeu durante um velório do diretor Walter Avancini.

“Me indicaram o velório errado e eu fiquei chorando o defunto errado“, relatou o contratado da Record.

“Depois de vinte minutos que eu estava chorando, olhando para o pé da pessoa, eu fui subindo a cabeça e fui vendo que ele não estava tão magrinho“, continuou.

“Então vi que não era o cara. Aí veio alguém, me pegou e me levou para outra sala“, disse ainda. Segundo Faro, por causa do ocorrido, ele chegou a se tornar alvo de deboche nos Estúdios Globo.

Confira: