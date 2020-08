Rodrigo Hilbert causa ao relembrar estreia na TV ao lado de veterana

Rodrigo Hilbert aproveitou a quinta-feira (30) para relembrar uma antiga participação como ator na TV. No registro postado em seu Instagram, ele surge ao lado de Marieta Severo; na legenda, convidou os seguidores a tentarem adivinhar em qual ocasião a foto foi tirada.

“Minha primeira aparição na televisão, ao lado da incrível Marieta Severo. E aí, sabem de que ocasião?“, perguntou o marido de Fernanda Lima aos seus seguidores. Apesar de muitos chutes aleatórios nos comentários, o registro foi feito numa participação do famoso num episódio de A Grande Família (2001), onde interpretou um surfista.

Depois de gravar a série com Marieta ele teve pequenas participações em outras produções da Globo, como Sob Nova Direção (2004), Senhora do Destino (2004), América (2005) e Pé na Jaca (2006), dentre outras. Desde 2012, porém, Rodrigo investiu na carreira de apresentador do programa Tempero de Família, do GNT.

Recentemente, Rodrigo fez a sua reestreia na Globo em grande estilo. Na manhã do último dia 18, ele deu início a uma nova etapa do programa Tempero de Família, que virou quadro do É de Casa. Até então, a atração era exibida somente no canal pago GNT, mas desde então, ele também aparece semanalmente em rede nacional, para a alegria dos telespectadores.

Prendado, Rodrigo Hilbert se garantiu ao não apenas cozinhar, mas também participar ativamente de toda a preparação, incluindo a colheita do café que ele mesmo plantou e a construção da própria churrasqueira, na qual prepararia o prato do dia.

Confira: