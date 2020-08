Rodrigo Lombardi lamenta fim da exibição do Chaves no Brasil e faz homenagem

Com a notícia que o SBT e o Multishow não poderão mais exibir os episódios de Chaves e Chapolin, em suas respectivas grades, muitos fãs têm feito homenagens aos personagens dos seriado. Rodrigo Lombardi, então, utilizou as redes sociais para lembrar uma cena icônico do menino órfão eternizado por Roberto Bolaños.

No post, o ator usa a imagem de vídeo que ele postou no TikTok em junho desse ano. Na ocasião, o global imitou Chaves e dublava uma cena com um dos seus bordões.

“Das grandes perdas da quarentena, essa foi uma das grandes. Que volte em breve!”, escreveu o ator na legenda de sua publicação.

A Televisa perdeu os direitos sobre os programas nos quais Bolaños protagonizou e, com isso, suspendeu os contratos com as TVs pelas quais distribuía as produções por todo o mundo. O SBT e o Multishow, que transmitiam as comédias no Brasil, deixaram de exibir os seriados desde o último sábado (1º).

A grande especulação é a de que Roberto Gómez Fernandez, filho do Bolaños, estaria negociando com a Netflix. A empresa de streaming, cabe lembrar, está cada vez mais interessada no conteúdo latino e sabe da força que os seriados criados pelo humorista mexicano possuem pelo mundo.