Rodrigo Maia defende Felipe Neto de ataques e o convida para reunião

De olhos nos ataques que Felipe Neto tem sofrido por causa das fake news envolvendo seu nome, desde o editorial que o influencer fez para o New York Times contra Jair Bolsonaro, Rodrigo Maia decidiu prestar apoio ao youtuber em seu perfil do Twitter.

“Felipe Neto, a covardia é a virtude dos fracos. Esses ataques só reforçam o caráter daqueles que são incapazes de vencer um debate com argumentos e com respeito”, iniciou o Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil.

Pela situação que o influenciador digital está passando, Rodrigo revelou que uma decisão foi tomada: “Por tudo que você tem sofrido nesses dias, nós vamos acelerar o projeto de combate às fake news“.

Em outro tweet, Maia ainda fez um convite para Neto: “E te convido para uma reunião na próxima semana para discutir e melhorar o PL que está na Câmara. Convite feito“.

Ao ver a postagem feita pelo Deputado Federal, o youtuber respondeu na mesma plataforma: “Convite aceito, Rodrigo. Vamos conversar! Muito obrigado pelo apoio“.

Confira:

.@felipeneto, a covardia é a virtude dos fracos. Esses ataques só reforçam o caráter daqueles que são incapazes de vencer um debate com argumentos e com respeito. Por tudo que você tem sofrido nesses dias, nós vamos acelerar o projeto de combate às fake news. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) August 1, 2020

Convite aceito, Rodrigo. Vamos conversar! Muito obrigado pelo apoio. https://t.co/XIAs1PCjHV — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) August 1, 2020