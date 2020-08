Rodrigo Santoro lembra vilão em Estrela-Guia e relação com Sandy e Junior

Rodrigo Santoro lembrou do desafio de viver vilão Carlos Charles na novela Estrela-Guia (2001), recentemente disponibilizada pelo Globoplay. Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o ator contou sobre a experiência de trabalhar ao lado de Sandy e Junior.

“Eu lembro de estarmos trabalhando juntos num lugar com uma beleza natural exuberante. Nas folgas, íamos pra cachoeiras, fazíamos caminhadas, e nossa convivência era muito prazerosa e divertida“, revelou Santoro.

Cumprindo o isolamento social com a esposa, a atriz Mel Fronckowiak, e a filha Nina, de 3 anos, o galã avalia a volta da novela durante a quarentena como extrema importância. “O núcleo central vivia em uma aldeia onde predominava o altruísmo, a harmonia com a natureza e a inclusão de pessoas diversas que compartilhavam os mesmos ideais. Também posso citar o tema de abertura, a música Imagine, de John Lennon“, pontuou.

“Fiz uma cena horrível em que o Carlos Charles e sua turma maltratavam um morador de rua. Carlos Charles era um exemplo de garoto mimado, sem respeito pelos outros e que aprende suas lições na vida sofrendo as consequências do que fez de errado. A novela tem metáforas fundamentais sobre o que precisamos mudar no mundo e que se faz, hoje, mais necessário do que nunca“, analisou.

Hoje, astro hollywoodiano, ele confessou que tem acompanhado a repercussão dos fãs que receberam com saudosismo a sua participação como personagem fixo em uma novela.

“Sempre que escuto isso, recebo com alegria. Esse carinho das pessoas é a parte mais importante do trabalho. E não por ser algo pessoalmente gratificante. É maior. É justamente para isso que o artista se expressa: para tocar as pessoas de alguma forma e fazer com que possamos refletir sobre quem somos diante da vida“, celebrou o ator.

Durante a quarentena, Rodrigo tem aproveitado para se preparar para novos trabalhos para Netflix e também no cinema nacional. “Estou lidando com a diversidade de efeitos que a quarentena vem produzindo. Mas também trabalho bastante na manutenção da casa, tenho aprendido a ser pai como nunca, estudado bastante, refletido e agido. Acho que nunca aprendi tanto sobre o mundo, sobre nós e sobre mim“, disse.