Rodrigo Santoro mostra transformação impressionante para Power, da Netflix

Rodrigo Santoro revelou aos seus seguidores o processo de transformação para viver a versão monstro do personagem do vilão Biggie de Power, novo filme da Netflix. O ator brasileiro contou que o novo personagem lembrou um que marcou sua carreira em Hollywood: o rei Xerxes em 300.

“Que trabalho genial do Mike Marino com as próteses e a maquiagem”, destacou o galã no Instagram. “Passei nove horas – sentado em bancos nem sempre tão confortáveis – para chegar nesse resultado incrível”, aprovou.

Santoro enfatizou que a transformação foi trabalhosa. “Mas valeu muito a pena”, garantiu. “Foi uma grande diversão e uma honra também”, completou. No longa de ação, o famoso interpreta o vilão da história encarregado de vender uma droga que dá superpoderes por cinco minutos.

Para o papel, o artista cortou a barba que era símbolo do seu personagem na série Reprisal, do Hulu. Além disso, Santoro encarou horas na maquiagem para criar as marcas sinistras no pescoço e no peito. Elogiadíssimo pela produção, Joseph Gordon-Levitt confidenciou que todos aplaudiram o brasileiro após uma cena. “Se não estou enganado, ele ganhou uma sessão de aplausos da equipe, o que é raro em um set de filme”, pontuou.

Quem rendeu elogios ao ex-global foi Jamie Foxx. Cara, foi incrível vê-lo atuar. Sempre digo que não importa o tamanho que o personagem tenha, tudo começa com o ator, com sua dedicação”, afirmou.

Confira: