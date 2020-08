Rodrigo Santoro posta foto sem camisa e esposa reage

Ver essa foto no Instagram

Nessa foto, enquanto olhávamos as primeiras estrelas de 2020, não fazíamos ideia do ano que teríamos pela frente. 2020 foi o ano em que mais nos misturamos. Estamos o tempo todo juntos. Dentro de casa, aprendemos uns com os outros como nunca, nos olhamos com mais atenção ainda, as vezes é demais, verdade. Mas se até para nós mesmos andamos sobrando, quem dirá para os que nos rodeiam. Mas é também nesse caminhar intenso e intensivo que nos aprofundamos, crescemos e aprendemos a perceber nossos limites E se o desafio é grande, há também beleza nessa lente de aumento. Ela nos mostra que somos capazes de amar no limite. Nossa capacidade de perdoar nunca precisou estar tão presente. Observar o pai que você é, assim tão de perto, me faz amar ainda mais o homem que escolhi, e que me escolheu, para trilhar lado a lado. Observar a sua capacidade de se melhorar, de querer aprender e evoluir sem fugir das sombras que todos nós carregamos, é tão apaixonante como quando eu cruzava com o seu olhar pelas primeiras vezes. Amo sua capacidade de destrinchar o que mora dentro. É daí também que vem a profundidade em tudo o que você faz. Mas quando eu vejo a sua mão graúda conduzindo esses primeiros passos, meus olhos umedecem. E quando vejo que hoje tenho dois par de olhos que me olham e me amam meialuados, a vida faz mais sentido do que nunca antes. Obrigada por escolher se misturar comigo e ir além nesse exercício de amor. Feliz dia dos pais. Feliz sou eu por comemorar ao seu lado.