Rodrigo Simas e Juliana Paiva reviverão Bruno e Fatinha em Salve-se Quem Puder

A Globo foi surpreendida pela saída do galã português José Condessa de Salve-se Quem Puder, mas já resolveu o problema. A emissora escalou Rodrigo Simas para a vaga, e o autor Daniel Ortiz já deu o gancho necessário no roteiro para a chegada do ator.

A ideia foi baseada no casal Bruno e Fatinha, vivido por Rodrigo e Juliana Paiva na temporada 2012 de Malhação. Cenas do antigo casal serão exibidas em uma espécie de flashback improvisado como o ponto de partida do romance.

“Cena de Malhação com efeito para que pareça México, em que Simas esteja chateado com Paiva”, indicou o escritor nos capítulos enviados ao elenco nos últimos dias. As informações são da jornalista Patricia Kogut, do jornal O Globo.

O personagem de Rodrigo será Alejandro, o primeiro amor de Luna. Em uma das cenas da novela, que não tem previsão de reestreia, ele aparecerá interpretando uma música em homenagem à amada. Os dois vãos se reencontrar no Brasil depois que ele decidir morar com o pai dela, Mário (Murilo Rosa).

Em determinado ponto da história, o personagem de Simas disputará o amor da mocinha vivida por Paiva com Téo, papel do ator Felipe Simas, irmão do recém-chegado. As gravações estão previstas para serem retomadas em agosto.