Rodrigo Simas posta “foto íntima” de Agatha Moreira e encanta fãs do casal

Rodrigo Simas e Agatha Moreira já trabalharam juntos e esbanjavam cumplicidade entre 2012 e 2013, mas foram vistos aos beijos pela primeira vez em julho de 2018 (e em consequências oportunidades). O casal só falou do namoro pela primeira vez em janeiro de 2019 e desde então esbanjam romantismo.

“Achei poético”, escreveu o ator ao fotografar a amada, aparentemente sem roupas, ao sair do banho. Agatha estava abaixada e secando os cabelos, numa posição que a permitiu não mostrar demais. O clique foi compartilhado na quarta-feira (26) e ganhou mais de 150 mil likes.

“Caraca, que foto é essa? Brunão tava ai”, revelou Mariana Uhlmann, mulher de Felipe Simas e consequentemente cunhada de Rodrigo, que também é irmão de Bruno Gissoni, citado na mensagem. “Linda”, declarou Yanna Lavigne, justamente a mulher de Bruno.



A ex-bailarina Aline Riscado concordou com a legenda do post: “Achei também”. A atriz Poliana Aleixo também foi sucinta ao exaltar a imagem: “Que foto”. Ricardo Tozzi e Pérola Faria deixaram emojis de coração. Uma fã do casal elogiou a foto: “Que foto poética mesmo, extremamente íntima, bela. Sempre tirando as melhores”.

Vale lembrar que quando o envolvimento de Agatha Moreira e Rodrigo Simas se tornou público, foi quando eles estavam finalizando a novela Orgulho e Paixão. Na trama das 18h da Globo, os dois viviam um casal romântico: Ema e Ernesto.

Confira: