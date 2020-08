Rooney culpa ‘tática suicida’ de Ferguson por derrotas para o Barcelona na Champions

Wayne Rooney acredita que Sir Alex Fergusson, lendário técnico do Manchester United, adotou uma tática suicida quando optou jogar de igual para igual com o Barcelona nas finais das Champions League de 2009 e 2011, vencidas pelos catalães.

Em sua coluna no jornal Sunday Times, ele foi além e disse que, no fundo, os jogadores sabiam que o escocês estava errado.

Segundo conta Rooney, Ferguson teria dito: “Nós somos o Man United e vamos atacar”.

“Em jogos de copas, grandes como esses, pouco importa como você ganha, na minha visão”, disse o jogador. “Quando o jogo termina, você pensa ‘perdemos'”, exmplificou ele, dando conta de porque acredita que se manter fiel a uma filosofia de jogo e de clube nem sempre vale a pena.

Pep Guardiola e Wayne Rooney discutem em United x City de 2016 Getty

Embora tenha essa questão com o técnico, que costumava pegar em seu pé, e com quem tinha atritos em todos os jogos, em especial quando era muito jovem, Rooney afirma que, em termos de gestão, o escocês foi o melhor com quem trabalhou.

“Ele pegava no meu pé e eu pensava ‘pô, outras caras jogaram muito pior. Mas ele fazia isso porque sabia queeu aguentaria”, afirmou.

Há pouco tempo, em coluna no mesmo veículo, o inglês havia exaltado o holandês Van Gaal como aquele com a melhor tática entre os seus comandantes.