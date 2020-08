Rosa Miriam surge com filhos em foto e lembra de Gugu Liberato

Rose Miriam Di Matteo surpreendeu ao publicar em seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira (19), uma foto ao lados dos filho que teve com Gugu Liberato, que faleceu em novembro do ano passado.

Na legenda de uma imagem, feita em um restaurante ao lado das gêmeas Sofia e Marina, de 16 anos, e de João Augusto, de 18, a empresária e médica aproveitou para falar da saudade do apresentador.

“Minha família que eu tanto amo! Só faltou o papai lindo! Mas ele vive em nossos corações!”, escreveu Rose Miriam na rede social

O clique é um dos raros que a ex-companheira do artista fez ao lado dos filhos desde que iniciou uma batalha judicial na Justiça pela herança de Gugu Liberada, que é estimada em cerca de R$ 1 bilhão.

Cabe lembrar que Rose Miriam briga com a família do comunicador pelo reconhecimento da união estável com ele. Além disso, ela deseja o direito à metade do patrimônio dele. Com isso, ela tenta anular um documento em que, supostamente, abriria mão do espólio em troca de uma mesada.