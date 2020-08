Rose Miriam resgata vídeo em família e enaltece Gugu Liberato

Rose Miriam Di Matteo fez um relato emocionado no Instagram ao postar um momento em família, um vídeo onde Gugu Liberato, morto em novembro do ano passado, filmava a ex-companheira e os filhos, João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 16, no carro e presos no trânsito.

Na rede social, a médica escreveu: “O meu anjo querido e meus filhos amados!”. “Nessa imagem só vejo amor, companheirismo, união. Isso é família”, escreveu um internauta nos comentários. “Lindos! Posso imaginar a saudade que vocês sentem desses momentos únicos”, avaliou outra.

“E ainda falam que vocês não eram casados! Se isso não é ser casado… Então não sei mais nada!”, disparou uma terceira. “Embora não engula ele ter deixado você de fora do testamento. Eu como filha, ficaria indignada!”, completou. “Linda recordação, saudades”, declarou mais uma.

No início da pandemia do novo coronavírus, Rose Miriam destacou a saudade do famoso. “Você era nosso sol em dias cinzentos e agora só conseguimos pensar na falta que você faz. Meu peito dói de tantas saudades, meu eterno anjo”, legendou.

Rose entrou na Justiça para que seja reconhecida a união estável com Gugu Liberato, e assim, ser uma das herdeiras da fortuna do comunicador, avaliada em R$ 1 bilhão entre investimentos, ações e imóveis.

Gugu Liberato morreu no dia 22 de novembro, dois dias após um acidente doméstico em Orlando, nos EUA. O ex-SBT caiu de uma altura de quatro metros enquanto tentava arrumar o ar condicionado no sótão.

Confira: