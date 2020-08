SAAE EM AÇÃO: Funcionários recebem capacitação

A gestão do SAAE Penedo também se preocupa com a capacitação dos seus colaboradores. A prova disso foi mais uma palestra realizada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Penedo, feita recentemente.

Na oportunidade, o funcionário José Sílvio dos Santos falou sobre o tema: “Organização e Limpeza no Ambiente de Trabalho”. Já Betânia Ferreira Mendonça dialogou sobre “O Poder Autorresponsabilidade”.

O evento ocorreu no auditório da instituição e com todas as medidas preventivas contra a COVID-19. Trabalhadores tiveram aferição de temperatura, além de do distanciamento preventivo entre cada um, e a sala foi higienizada para receber os colaboradores.

PAGUE SUA CONTA EM DIA

Para que o SAAE Penedo possa manter a qualidade de seus serviços é importante que a população colabore também. Pagando sua conta em dia você mantém não só essas qualificações como também os serviços essenciais feitos em perfeição.

O SAAE conta com número de Whatsapp para atendimento ao consumidor: (82)98752-9788