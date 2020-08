SAAE Penedo informa que falta d’água no Vale do Marituba se deu por oscilações de energia

A direção do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Penedo, Informou através de nota oficial aos consumidores do Vale do Marituba, parte alta de Penedo, que a falta de água se deu por conta de problemas na parte elétrica, que ocasionou a queima do equipamento. As equipes do SAAE foram até o local e constataram o problema.

Na segunda, dia 24 de agosto, o problema foi resolvido. Por conta das oscilações de energia elétrica, pode ter ocasionado a queima novamente da bomba ou o desarme do equipamento de segurança. As equipe do SAAE já estão no local desde as primeiras horas desta terça, 25 de Agosto, para solucionar o problema.

Caio Gonçalves

Gerente de Comunicação

Penedo 25 de Agosto de 2020

A equatorial Alagoas ficou de enviar um posicionamento ainda hoje sobre o ocorrido.