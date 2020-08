Sabrina Sato admite “trapaça” para fugir de sexo com Duda Nagle

Sabrina Sato namora com Duda Nagle desde 2016 e dessa relação nasceu Zoe, há aproximadamente 1 ano e 9 meses. Embora o casal seja conhecido por sua sensualidade inerente, não é sempre que a famosa tem aquele fogo para momentos mais íntimos.

A apresentadora entrevistou Preta Gil em seu canal do YouTube e, embora estivesse ciceroneando a coisa, também fez algumas revelações pessoais. Tudo começou quando a cantora entregou que durante essa quarentena tem aproveitado os momentos vagos para fazer sexo o marido, Rodrigo Godoy.

“Aonde vem tanta paixão, aonde vem tanto fogo? Tenho que dar uma animada”, disse Sabrina, querendo o mesmo para si. “Ah, mas você é diferente. Tem a Zoe aí no meio. É tudo diferente”, rebateu Preta, que não tem filhos pequenos, colocando-se no lugar da amiga.

A nora de Leda Nagle arrancou risos da artista ao revelar um truque para quando não quer ir para a cama com Duda: “A Zoe vai para o meio da cama mesmo. E quando eu estou com preguiça, coloco ela de propósito na cama para dormir”. Preta Gil, que tem uma neta, também confessou fazer o mesmo, às vezes: “A Sol de Maria vem pra cá as vezes e dorme aqui, acaba dormindo com a gente”.

Por fim, Sabrina Sato divertiu-se ao falar que a entrevistada já a livrou de alguns constrangimentos enquanto bebia: “O que eu já bebi em festa e show seu. Dava para escrever um livro só de porre das festas”. Preta disparou: “A vida é uma só, a vida é pra isso, vamos ser felizes”.

Confira: