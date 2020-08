Sabrina Sato encanta ao postar vídeo e fotos amamentando a filha

Sabrina Sato e Duda Nagle estão juntos há mais de 4 anos e dessa união nasceu Zoe, que atualmente tem 8 meses de vida. A pequena garotinha protagonizou cliques para lá de fofos nas redes sociais da artista.

Assim como outras famosas e mais mulheres anônimas, a apresentadora postou fotos e um vídeo em que dá de mamar à herdeira, para comemorar o Dia Mundial da Amamentação, que aconteceu no último sábado (1). Em menos de 24 horas de publicação, os registros chegaram a quase 700 mil curtidas.

“Quem gosta de ver a mamãe? Quem mama olhando para a mamãe? Quer mamar ou você quer conversar?“, disse Sabrina no vídeo amamentando sua bebê atenta, deixando seguidores também encantados com as fotos, em que inclusive Duda Nagle dava as caras.

Inúmeros famosos deixaram suas mensagens. “Coisa mais linda“, escreveu Cesar Filho com emojis de coração e de aplausos. “Amor puro“, afirmou Karina Sato, irmã da famosa. “Que bênção“, completou Thais Fersoza. “Que coisa maravilhosa“, disparou Juliana Paes.

Uma mãe admiradora de Sabrina Sato abriu o coração: “A maior alegria da minha vida foi poder alimentar o meu filho com o meu leite; por isso estou vendo o amor transbordar pela tela do meu celular. Só quem é mãe sabe, parabéns pela pequenininha“.

Confira: