Sabrina Sato mostra a filha dando show de simpatia no celular de Duda Nagle

Ao que tudo indica, o carisma e a simpatia de Sabrina Sato e Duda Nagle foram herdados pela pequena Zoe, filha do casal. Em recente vídeo publicado pela mamãe famosa, a menina surge dando um verdadeiro show de simpatia ao se filmar com o celular do pai.

”Oi gente! Oi gente! Oi gente”, escreveu Sabrina na legenda, referindo-se ao bordão escolhido pela menina. Nos comentários, é claro, os admiradores se derreteram pela criança.

“A bebê mais linda desse mundo, já fala igual à mãe“, observou um rapaz. “Essa vai ser comunicadora igual à mãe“, apostou uma moça. “Sou apaixonada nessa criança“, confessou uma terceira.

Recentemente, em outro post, a pequena garotinha protagonizou cliques para lá de fofos nas redes sociais da artista.

Assim como outras famosas e mais mulheres anônimas, a apresentadora postou fotos e um vídeo em que dá de mamar à herdeira, para comemorar o Dia Mundial da Amamentação, que aconteceu no último sábado (1°). Em menos de 24 horas de publicação, os registros chegaram a quase 700 mil curtidas.

“Quem gosta de ver a mamãe? Quem mama olhando para a mamãe? Quer mamar ou você quer conversar?”, disse Sabrina no vídeo amamentando sua bebê atenta, deixando seguidores também encantados com as fotos, em que inclusive Duda Nagle dava as caras.

Confira: