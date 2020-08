Sabrina Sato vai atacar de cupido de clones em novo programa

Sabrina Sato deve voltar à ativa dentro da Record. Fora do ar desde a final do Made in Japão, que acabou não conquistando o público, ela voltará a gravar uma nova atração ainda este ano. As informações são do ..

Intitulada Game dos Clones, o reality show de namoro deverá ser exibido aos sábados e terá um formato já licenciado pela Endemol Shine, com edições realizadas pela MTV, dos Estados Unidos e da França, e pelo Channel Four do Reino Unido.

A atração é fruto de uma parceria inédita entre a Record e o Prime Video, serviço de streaming da Amazon. A Record ainda poderá alterar o título da atração, podendo mudá-lo para Guerra dos Clones, uma estratégia da emissora para enfatizar o espirito de competição.

No game, o protagonista de cada episódio (homem ou mulher) vai revelar quais detalhes físicos lhe chamam a atenção na hora de uma paquera, além de citar o nome de uma celebridade com quem gostaria de namorar.

Depois de coletar essas informações, a produção do programa vai selecionar oito pessoas do sexo oposto, que venham a se encaixar nesse perfil; assim, os selecionados vão disputar o coração do protagonista do episódio.

Nos Estados Unidos, onde a atração teve apenas uma temporada, o DJ Pauly foi a estrela do primeiro episódio. Na ocasião, ele revelou que seu crush era a atriz Megan Fox, por ela ter os olhos claros, a pele bronzeada, os cabelos escuros e um sorriso marcante. Aqui no Brasil, a produção do programa já iniciou a fase de seleção do participantes.