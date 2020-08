Saiba como consultar o lucro do FGTS depositado na conta

Quem tem conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço pode conferir o valor depositado referente ao lucro do fundo em 2019. O fundo distribuiu 66,23% de seu lucro do ano passado com os trabalhadores. Ao todo, foi aprovada a distribuição de R$ 7,5 bilhões para os trabalhadores. A rentabilidade total das contas foi para 4,9%.

O lucro repassado é calculado de forma proporcional de acordo com o saldo em conta no dia 31 de dezembro de 2019. A consulta da conta para verificar quanto do lucro foi pago pode ser feita pelo site da Caixa ou pelo app oficial FGTS. A informação recebeu o nome de “cred dist resultado ano base 12/2019”.

Como acessar pelo celular e site?

Após abrir o app oficial do FGTS, será necessário fazer o cadastro. Serão solicitados dados como nome completo, CPF, data de nascimento, CEP, e-mail e senha. A senha deve ser numérica de seis dígitos. O sistema enviará e-mail para o endereço informado, como forma de confirmar o cadastro. Em seguida, volte ao app e informe o CPF e senha cadastrada.

No caso de primeiro acesso, será solicitado o cadastramento de um número de celular e três perguntas sobre a vida de trabalho. Leia o contrato de prestação de serviços ao cidadão. Em seguida, o app já poderá ser utilizado.

Já no site oficial, informe o NIS ou CPF e faça o cadastro. Após ler o regulamento e aceitar os termos, informe os dados pessoais solicitados e crie uma senha de até oito dígitos, com letras e números. Após ser redirecionado para a página de login, basta informar NIS ou CPF, senha e clicar em “Acessar”.