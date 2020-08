Saiba como estudar as obras literárias obrigatórias exigidas nos vestibulares

Todos os vestibulares brasileiros cobram conhecimentos sobre literatura brasileira e, às vezes, literatura estrangeira. Contudo, muitos vestibulandos não sabem como dar conta das exigências.

Por esse motivo, apresentamos dicas de como estudar os livros das listas de obras literárias obrigatórias!

Buscar lista completa

O primeiro passo para começar a se preparar é buscar nos editais ou nos sites das instituições para as quais você quer prestar o vestibular a lista atualizada de livros obrigatórios.

Todos os anos os principais vestibulares como a Fuvest e a Convest, por exemplo, mudam os livros exigidos, podendo aparecer obras canônicas ou não canônicas como, por exemplo, as letras das faixas do disco Sobrevivendo no inferno (1997), do grupo Racionais MCs.

Desse modo, é fundamental conferir quais são as obras do ano para se preparar corretamente.

Ler os livros

Essa recomendação parece óbvia, mas não é seguida por muitos vestibulandos. Boa parte dos estudantes prefere estudar as obras a partir de resumos, mas os resultados não são os mais satisfatórios.

A leitura de resumos pode ser ótima para a revisão na reta final do período preparatório de estudos, mas não deve substituir a leitura dos livros. Então, acrescente no seu cronograma diário a leitura das obra. Durante a leitura, tenha atenção aos aspectos centrais das narrativas, além de anotar os aspectos estruturais e destacar os trechos mais importantes, como o clímax, por exemplo.

Estudar contexto histórico

É indispensável para o conhecimento completo das obras literárias obrigatórias o contexto histórico no qual se inserem, pois esse pode revelar muitos aspectos da obra e explicar contextos subentendidos nas entrelinhas.

Além disso, o estudo da literatura no ensino médio costuma ser segmentado em Escolas ou Movimentos Literários, e esta segmentação segue uma cronologia histórica. Nesse sentido, estudar o contexto da época de publicação do livro certamente auxiliará a entender em que movimento se insere.

Estudar os autores

Estudar a trajetória pessoal e profissional dos autores dos livros também pode auxiliar muito nas questões referentes às obras obrigatórias. Não deixe de buscar os aspectos gerais e formais da escrita dos autores, seus principais livros e principais temas abordados nas suas obras.

Entender a trajetória de Clarice Lispector pode ajudar muito na interpretação de aspectos do livro A Hora da Estrela, por exemplo, bem como ocorre com as obras Vidas Secas e Memórias do Cárcere e o seu autor, Graciliano Ramos.

Fazer resumos sobre os aspectos da obra

A leitura dos livros é difícil de ser repetida, seja pela complexidade, pelo tamanho e quantidade de obras, ou pelo curto tempo que dispõe o vestibulando.

Por esse motivo, a escrita de resumos é ideal para retomar os aspectos principais das obras no momento da revisão. Ao invés de buscar sínteses na internet, leia as obras e escreva os seus próprios resumos! Certamente seu desempenho será melhor.

