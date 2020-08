Saiba quais universidades brasileiras adotam a carta de apresentação

A carta de apresentação é um dos documentos comumente exigidos por grandes universidades no exterior para a admissão de estudantes em cursos do nível superior. No Brasil essa prática não é tão comum, mas já começou a ser adotada em algumas instituições.

Conhecida também como carta de motivação ou de intenção, a carta de apresentação consiste em um texto que deve ser escrito pelo estudante e apresentado à instituição na qual deseja ingressar.

Nesse sentido, o estudante deve informar a trajetória dos seus estudos, quais são os interesses quanto às áreas de conhecimento, que profissão deseja desempenhar no futuro, e quais são as suas aspirações quanto ao impacto social deseja ter com a futura profissão.

Com a carta, estudantes têm a chance de serem avaliados para além das notas obtidas em exames de admissão. Assim, eles podem se apresentar aos avaliadores, revelando um pouco de sua personalidade.

Nesse sentido, quando as cartas são usadas para pleitear bolsas, são ainda mais relevantes, pois, através delas, o estudante tem a oportunidade de explicar porque merece receber o benefício.

Instituições brasileiras que exigem a carta

No Brasil, as cartas de apresentação são mais solicitadas em contexto de vagas de emprego. É comum que as empresas solicitem que os candidatos a uma vaga anexem ao currículo uma carta de apresentação profissional.

Contudo, entre as universidades brasileiras cresce o interesse por processos seletivos que avaliem o potencial dos estudantes para além da notas obtidas nos vestibulares.

Assim, a carta de apresentação já é exigida no vestibular da FGV Eaesp. Os estudantes que desejam cursar Administração, por exemplo, devem apresentar esse documento à FGV.

Além da FGV, o Insper de São Paulo, a Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein e a Universidade do Estado do Mato Grosso (Unemat) também adotaram a carta de intenção em seus processos seletivos.

Em decorrência da pandemia, que exigiu adaptações nos processos seletivos dos vestibulares, a PUC-Campinas também indicou que pretende adotar a carta como parte de uma das modalidades do vestibular de inverno de 2020.

