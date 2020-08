Saiba quem receberá parte do lucro do FGTS ainda em agosto

Os profissionais que têm direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) receberão parte do lucro obtido durante 2019. De acordo com a Caixa Econômica Federal, será distribuído o montante de R$ 7,5 bilhões entre os trabalhadores.

O valor de 7,5 bilhões de reais corresponde a 66,2% do lucro do FGTS em 2019. Esse depósito deve ser feito ainda este mês, até o dia 31 de agosto. O valor será distribuído entre 167 milhões de contas ativas e inativas do fundo. A média individual do valor que será distribuído é de R$ 45.

A partir da data, o trabalhador poderá fazer a consulta do site, que pode ser feita pelo site da Caixa, internet banking ou app do FGTS.

Você Pode Gostar Também:

Quem vai poder sacar?

O valor do lucro será depositado na conta do FGTS dos titulares. Por isso, o saque segue os pré-requisitos oficiais do fundo. Trabalhadores demitidos sem justa causa, aposentados ou quem fez entrada na compra da casa própria poderão retirar o valor depositado.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, trabalhadores que fizeram o saque do FGTS após 31 de dezembro, por demissão sem justa causa ou para entrada em um imóvel próprio, não perdem o rendimento. Mas quem realizou o saque antes da data receberá o valor proporcional ao que resta do valor em conta.

Por exemplo, quem tinha R$ 1.000 em saldo até 31 de dezembro de 2019: O rendimento total de 2019, com correção monetária paga a mês, de 3% ao ano, e lucro de 1,84% no ano passado, é de R$ 48,40. Ou seja, o lucro de 1,84%, que será pago até dia 31 de agosto será de R$ 18,40. Para quem tinha saldo de até R$ 5.000 em 31 de dezembro de 2019, o lucro de 1,84% que será pago até 31 de agosto é de R$ 92,00.