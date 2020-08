Saíram EDITAIS: Processo seletivo UEMA 2020 abre vagas para Professores

Edital oferece 38 vagas de nível superior em diversas áreas para atuação na Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)

Saíram editais. A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) via Assessoria de Concursos e Seletivos faz saber aos interessados a abertura de 19 novos editais de processo seletivo simplificado, para preenchimento de 38 vagas em cargos de Professores Substitutos.

As vagas destinadas são para áreas:

EDITAL nº 151/2020: Departamento de Educação – Educação/ Fundamentos da educação (01 vaga); Letras/ Libras (01 vaga);

Departamento de Educação – Educação/ Fundamentos da educação (01 vaga); Letras/ Libras (01 vaga); EDITAL nº 152/2020: Departamento de Tecnologia de Gestão do Agronegócio – Ciências Sociais Aplicadas/ Economia (01 vaga); Ciências Agrárias/ Agronomia (01 vaga);

Departamento de Tecnologia de Gestão do Agronegócio – Ciências Sociais Aplicadas/ Economia (01 vaga); Ciências Agrárias/ Agronomia (01 vaga); EDITAL nº 153/2020: Departamento de Ciências Biológicas – Ciências Biológicas/ biologia geral (01 vaga);

Departamento de Ciências Biológicas – Ciências Biológicas/ biologia geral (01 vaga); EDITAL nº 154/2020: Departamento de Enfermagem – Ciências da saúde/ enfermagem (01 vaga);

Departamento de Enfermagem – Ciências da saúde/ enfermagem (01 vaga); EDITAL nº 155/2020: Departamento de Administração – Ciências Sociais Aplicadas/ Administração (04 vagas);

Departamento de Administração – Ciências Sociais Aplicadas/ Administração (04 vagas); EDITAL nº 156/2020 : Departamento de Letras – Letras/ libras (1 vaga);

: Departamento de Letras – Letras/ libras (1 vaga); EDITAL nº 157/2020: Departamento de Administração – Ciências Sociais Aplicadas/ Administração (01 vaga); Ciências Sociais Aplicadas/ Ciências contábeis (01 vaga); Ciências Sociais Aplicadas/ Economia (01 vaga);

Departamento de Administração – Ciências Sociais Aplicadas/ Administração (01 vaga); Ciências Sociais Aplicadas/ Ciências contábeis (01 vaga); Ciências Sociais Aplicadas/ Economia (01 vaga); EDITAL nº 158/2020: Departamento de História e Geografia – História antiga (02 vagas); Ciências Humanas/ Geografia / Geografia Humana (03 vagas);

Departamento de História e Geografia – História antiga (02 vagas); Ciências Humanas/ Geografia / Geografia Humana (03 vagas); EDITAL nº 159/2020: Departamento de letras – Letras/ Língua portuguesa (01 vaga);

Departamento de letras – Letras/ Língua portuguesa (01 vaga); EDITAL nº 160/2020: Departamento de pedagogia – Educação/ Fundamentos da Educação (01 vaga);

Departamento de pedagogia – Educação/ Fundamentos da Educação (01 vaga); EDITAL nº 161/2020: Departamento de Enfermagem – Bioquímica/Farmacologia (2);

Departamento de Enfermagem – Bioquímica/Farmacologia (2); EDITAL nº 162/2020: Departamento de Educação Física – Educação Física/ saúde (1); Educação Física/ Esportes (01 vaga); Educação Física/ Didático pedagógica da educação física (01 vaga);

Departamento de Educação Física – Educação Física/ saúde (1); Educação Física/ Esportes (01 vaga); Educação Física/ Didático pedagógica da educação física (01 vaga); EDITAL nº 163/2020: Departamento Letras – Letras/ teoria literária (01 vaga);

Departamento Letras – Letras/ teoria literária (01 vaga); Edital nº 164/2020: Departamento de Ciências da saúde – Ciências Humanas Sociologia/ Teoria Sociológica (01 vaga); Ciências Biológicas/ Fisiologia/ Biofísica (01 vaga);

Departamento de Ciências da saúde – Ciências Humanas Sociologia/ Teoria Sociológica (01 vaga); Ciências Biológicas/ Fisiologia/ Biofísica (01 vaga); EDITAL nº 165/2020: Departamento de Pedagogia – Educação/ Fundamentos da educação (02 vagas); Letras/ Linguística (01 vaga); Letras/ Libras (01 vaga);

Departamento de Pedagogia – Educação/ Fundamentos da educação (02 vagas); Letras/ Linguística (01 vaga); Letras/ Libras (01 vaga); EDITAL nº 166/2020: Departamento de Administração e Ciências contábeis – Ciências Sociais Aplicadas/ Administração (01 vaga); Letras / língua portuguesa (01 vaga);

Departamento de Administração e Ciências contábeis – Ciências Sociais Aplicadas/ Administração (01 vaga); Letras / língua portuguesa (01 vaga); EDITAL nº 167/2020: Departamento de Educação – Educação/ Fundamentos da educação – Substituto (01 vaga);

Departamento de Educação – Educação/ Fundamentos da educação – Substituto (01 vaga); EDITAL nº 168/2020: Departamento de Economia Rural – Ciências Agrárias/ Política e legislação agrárias (01 vaga);

Departamento de Economia Rural – Ciências Agrárias/ Política e legislação agrárias (01 vaga); EDITAL nº 169/2020: Departamento de História e Geografia – Geografia/ Ensino de Geografia (01 vaga).

As lotações serão no Centro de Estudos Superiores de Barra do Corda; Centro de Estudos Superiores de Coroatá; Centro de Estudos Superiores de Balsas; Centro de Estudos Superiores de Zé Doca; Centro de Ciências Agrárias e Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais; Centro de Estudos Superiores de Santa Inês; Centro de Estudos Superiores de São João dos Patos; Centro de Estudos Superiores de Codó; Centro de Ciências Sociais Aplicadas; Centro de Estudos Superiores de Timon; e Centro de Estudos Superiores de Caxias.

O salário oferecido será no valor de R$ 2.095,45, por carga horária de 20 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 20 a 27 de agosto de 2020, no endereço eletrônico oficial da UEMA. O valor da inscrição será de R$100,00.

PROVAS

A seleção contará com apenas análise do currículo Lattes, conforme critérios estabelecidos no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Universidade Estadual.

