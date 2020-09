SAIU! Ministério da Saúde abre 4.117 vagas de níveis médio e superior! Até R$11 mil

Edital publicado. O Ministério da Saúde faz saber aos interessados a abertura de novo edital de seleção para preenchimento de 4.117 vagas temporárias em cargos de níveis médio, médio/técnico e superior. Os aprovados vão atuar em Hospitais Federais do Rio de Janeiro, com salários que podem chegar a até R$11 mil.

Em maio, um edital do órgão foi divulgado com o mesmo quantitativo de vagas. No entanto, o processo foi cancelado por conta da edição da Medida Provisória nº 974, de 28/05/2020 , que autoriza a prorrogação de contratos por tempo determinado no Ministério da Saúde.

Agora, com este novo edital, os profissionais que tiveram contratos renovados ou cancelados, poderão participar, em mesmas condições, com os demais candidatos.

O novo edital visa contratar profissionais para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público do órgão. As chances disponíveis são para:

Hospital Federal do Andaraí (HFA);

Hospital Federal de Bonsucesso (HFB);

Hospital Federal da Lagoa (HFL);

Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE);

Hospital Federal de Ipanema (HFI);

Hospital Federal Cardoso Fontes (HFCF);

Instituto Nacional de Cardiologia (INC);

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO); e

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA).

Médico (nível superior) 1.137 vagas Enfermeiro (nível superior) 996 vagas Atividades de gestão e manutenção hospitalar (nível superior) 604 vagas Técnico de enfermagem (nível médio/técnico) 865 vagas Atividades de gestão e manutenção hospitalar (nível médio) 515 vagas

Para nível médio, o edital conta com vagas para atividades de suporte em gestão e manutenção hospitalar. O salário dos cargos será de R$1.700, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Quem possui nível médio/técnico poderá concorrer ao cargo de técnico de enfermagem. Os salários, neste caso, chegarão a R$2 mil para carga de 40 horas semanais.

Quem tem nível superior poderá concorrer ao cargo de Médico (24h). O salário será de R$11 mil.

Além disso, os graduados poderão concorrer ao cargo de enfermeiro e atividades de gestão e manutenção hospitalar. Os salários, para estes, chegam a R$3.500 e R$3.000, respectivamente para jornada de 40 horas semanais.