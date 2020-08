Saiu! Novo calendário do auxílio de R$ 600 é liberado para mais de 1 milhão

O pagamento do auxílio emergencial de R$600

A Caixa está realizado o pagamento, primeiramente, por meio de seu aplicativo chamado Caixa Tem. Pelo app, o usuário poderá realizar compras online em estabelecimentos autorizados e pagar boletos.

O saque em espécie do benefício, em uma agência do banco, é autorizado somente depois, seguindo um calendário específico divulgado pelo banco.

De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o pagamento tem sido feito “com muita tranquilidade” e que não é necessário chegar muito cedo nas agências. “Estamos tendo o pagamento, com muita tranquilidade, de todos os beneficiários, embora com uma intensidade muito grande. Não há nenhuma necessidade de chegar cedo nas agências antes de elas abrirem”.

