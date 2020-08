Sala de Aula Invertida: saiba como funciona e quais são os benefícios

A sala de aula invertida ou flipped classroom é uma grande inovação para os processos de ensino e aprendizagem. Como o próprio nome já indica, a sala de aula invertida consiste na inversão da lógica de organização de uma sala de aula. Assim, a lógica do ensino tradicional é invertida completamente.

Nesse sentido, enquanto no ensino tradicional o estudante constrói o conhecimento na sala e aplica sozinho em casa, na sala de aula invertida ele constrói o conhecimento em casa e aplica na sala de aula, em equipe e com a ajuda de um professor.

Esse modelo de ensino foi uma proposta do matemático e engenheiro Salman Khan. Na sua proposta, Khan defende que os alunos devem assistir a vídeos explicativos de curta duração em casa. Desse modo, o momento na escola deve ser para debater, tirar dúvidas, fazer exercícios e resolver problemas em conjunto.

Assim, a passividade dos alunos na sala de aula cede espaço para a interação, o que traz benefícios ao aprendizado, além de redirecionar o papel do professor no ambiente escolar.

A sala de aula invertida utiliza a hibridez no ensino para dar uma nova significação ao encontro dos alunos entre si e com o professor.

Com essa inovação, o estudante ganha centralidade de modo que há melhorias na sua participação em sala de aula. Assim, haverá consequente aumento no rendimento. Ou seja, a sala de aula invertida pode proporcionar experiências mais ricas em sala de aula. Sem as aulas expositivas, há mais espaço para aplicação de uma metodologia de aprendizagem ativa.

Além disso, esse novo forma de ensino abre espaço de respeito à individualidade de cada estudante, o que também interfere de modo positivo nos resultados.

