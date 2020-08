Salário “in natura” ou Salário Utilidade: o que é?

Ademais, conforme dispõe o § 3º do art. 458 da CLT, estão limitados a 20% e 25% do salário respectivamente, a alimentação e a habitação fornecidas como salário utilidade.

Isto é, será garantido ao empregado o pagamento em dinheiro de no mínimo 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

Outrossim, o art. 82 do mesmo diploma legal dispõe que o empregador que fornecer parte do salário mínimo como salário utilidade ou in natura, terá esta parte limitada a 70%.

Inicialmente, de acordo com o art. 458 da CLT, constituem salário o pagamento em dinheiro e, também, qualquer prestação in natura que a empresa, por força do contrato ou por costume, fornecer habitualmente ao empregado.

Referida lei objetivou garantir melhor qualidade de vida e de trabalho ao empregado com base na própria Constituição Federal, através do artigo 7º e do § 2º do artigo 458 da CLT.

Outrossim, possibilitou que o empregador possa fornecer mais benefícios aos empregados sem correr o risco de que estes se constituem em salário.

Todavia, tais benefícios não poderão ser fornecidos gratuitamente pelo empregador.

Isto é, se o empregador fornece o vale transporte, há que se descontar 6% do salário a este título (conforme dispõe a Lei 7.418/85).

Ademais, a Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017) incluiu o § 5º no art. 458 da CLT.

De acordo com este dispositivo, não integram o salário do empregado para qualquer efeito nem o salário de contribuição, para efeitos do previsto na alínea “q” do § 9º do art. 28 da Lei no 8.212/1991:

o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, e

o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas.

O que Caracteriza o salário in natura

Com efeito, o salário utilidade é o benefício ou a utilidade que o empregado recebe ou se usufrui deste “pelo” trabalho e não “para” o trabalho.

Vale dizer, caracteriza-se basicamente pelos seguintes aspectos: