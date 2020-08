Sammy Lee comemora data especial com Pyong e se declara

Comemorando um ano de casada com Pyong Lee, Sammy Lee fez uma declaração especial para o youtuber no Instagram. Com fotos do casal, a influenciadora digital escreveu um texto especial sobre os dois.

“Hoje faz 1 ano que eu disse ‘ACEITO’. A segunda vez que essa palavra muda a minha vida! Aceitei Jesus e você para sempre, e o fruto do nosso amor, o Jake, é o meu melhor presente“, iniciou Sammy.

“@pyonglee meu parceiro, que entra embaixo do chuveiro de roupa pra me acalmar quando choro, me abraça e diz que tudo vai ficar bem. Quem me escuta e me mostra um outro lado de tudo”, disse a infleucer.

“Quem me diz quando estou errada, e me fala quando minha roupa não está combinando. Meu amigo e meu amante. Obrigada por tudo! Te amo“, completou.

Nos comentários, os seguidores reagiram. “Eu amo esse casal. Parabéns e que venha muitos anos ainda“, desejou uma fã. “O amor de vocês é o mais lindo de todos”, elogiou outra. “Oh meu Deus! Parabéns, meus amores“, escreveu uma terceira.