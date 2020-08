Sammy Lee faz delação inesperada sobre intimidade de Pyong

Sammy Lee aproveitou que estava conversando com os fãs no Instagram e fez uma revelação sobre a intimidade de Pyong. Segundo a loira, o ex-BBB está há uma semana sem tomar banho. Muito chateada com a situação, ela implorou para que o marido fosse para o chuveiro.

Os dois estavam conversando quando a situação veio à tona. “Você não tomou banho!”, afirmou a famosa. “Faz uma semana que você não toma banho. Seu chuveiro quebrou e fica arranjando desculpinhas, mas você pode usar o meu”, continuou.

Como argumento, Sammy Lee disse que a mansão da família tinha nove banheiros. Com a mão no nariz, a influenciadora digital não se segurou. “Essa casa tem nove banheiros. O cheiro está vindo aqui”, reclamou a famosa.

Segundo informações do site UOL, Sammy, Pyong e o filho do casal, Jake, de 5 meses, se mudaram no mês passado para uma mansão luxuosa em Alphaville, região da Grande São Paulo.

A casa tem dois andares, piscina, churrasqueira e conta com cinco incríveis suítes, quarto de hóspedes, o quarto do bebê e um escritório para Pyong e outro para Sammy, além dos 9 banheiros.

Confira: