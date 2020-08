Samsung estaria desenvolvendo CPUs em parceria com a ARM e AMD

Após renunciar aos chipsets Exynos, a Samsung está trabalhando com a ARM e AMD para superar a Qualcomm em processadores, indica o Business Korea. A sul-coreana estaria desenvolvendo um processador baseado no Cortex-X customizado ao lado da ARM, enquanto supre suas deficiências em GPU com a experiência da AMD.

Visando a liderança entre as fabricantes de processadores para Android e motivada pela dificuldade vivida pela Huawei devido às sanções estadunidenses, a Samsung teria fechado uma parceria com a ARM e AMD para fabricar novos processadores próprios e superar até a Qualcomm, desenvolvedora do chipset Snapdragon também presente em smartphones Samsung.

Anunciada em 2019, o fim do desenvolvimento da linha Exynos deu seu primeiro sinal no lançamento do Samsung Galaxy Note 20, que é equipado pelo Exynos 990 em algumas regiões — o mesmo processador utilizado no outro top de linha da marca, o Galaxy S20. A repetição de chips indicou que a companhia encerrou o trabalho nessa linha e, provavelmente, estaria renovando sua estratégia.

VisualHunt

A reportagem do Business Korea demonstrou que a sul-coreana pretende trabalhar com a ARM em um projeto baseado no Cortex-X customizado e solucionar suas deficiências do Exynos com a AMD. O Cortex-X1, anunciado no começo deste ano, apresentava 30% mais performance quando comparado com o Cortex-A77, enquanto superava a performance single-core do ARM Cortex-A78 em 22%.

AMD presente no mercado mobile

A parceria com a AMD, por sua vez, supriria a deficiência da companhia no desenvolvimento de chips gráficos. A Qualcomm possui vasta experiência nesse setor e, considerando que o objetivo da Samsung é superá-la, a decisão de trabalhar com uma das maiores companhias do setor é coerente.

Ao que parece, a Samsung está planejando utilizar uma GPU AMD personalizada dentro de um dos chips Exynos em 2021. Esse mesmo rumor descreve que os NPUs e módulos de comunicação equipados nesses futuros chipsets serão superiores aos oferecidos pela Qualcomm.

Ainda não há informações sobre quais serão os reais frutos das parcerias. Ainda assim, é interessante notar que a Samsung está se dedicando em superar as próprias limitações na fabricação de CPUs ao mesmo tempo que a Apple introduz seus processadores aos notebooks da marca. Resta aguardar pelos próximos lançamentos da sul-coreana para conferirmos o resultado.