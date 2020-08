Samsung Galaxy Buds Live é fácil de ser consertado, revela iFixit

Lançado recentemente pela Samsung, o Galaxy Buds Live pode ser consertado com facilidade, caso necessite de algum tipo de reparo. Quem afirma é o pessoal do iFixit, que publicou, na quarta-feira (12), uma análise da reparabilidade dos novos fones de ouvido sem fio da marca sul-coreana.

Conforme a publicação, a desmontagem do minúsculo gadget pode ser feita facilmente, usando ferramentas simples e uma chave Philips, já que os invólucros são mantidos juntos com parafusos, em vez de colados. Tal característica possibilita abrir o fone sem quebrar nada.

Outro ponto positivo citado é que a maioria dos principais componentes, como drivers de alto-falante e placas de circuito, por exemplo, podem ser substituídos independentemente, assim como as baterias.

A abertura do produto mostrou ainda uma curiosidade: a Samsung se refere ao modelo como feijão (bean, em inglês), com a palavra marcada em peças internas, para se referir a cada lado do fone. Veja o trabalho completo no vídeo abaixo:

Apesar da facilidade no geral, o reparador afirmou ser necessário ter cuidado na hora de separar os componentes, pois movimentos bruscos podem resultar no rompimento de cabos mais frágeis e em botões danificados. Ele também mencionou que a troca da bateria dá um pouco de trabalho, exigindo paciência do usuário.

Nota 8/10

Com o trabalho de reparo sendo realizado sem maiores dificuldades na maior parte do tempo, o modelo em formato de feijão recebeu nota 8 de 10, superando os outros dispositivos da linha, Galaxy Buds e Galaxy Buds+, que alcançaram notas 6 e 7, respectivamente.

Ele também ficou muito acima da pontuação de concorrentes como o Apple AirPods Pro no iFixit, cujo reparo é considerado praticamente impossível de ser feito.

O novo fone Bluetooth da Samsung tem cancelamento de ruídos ativo, pesa pouco mais de 5 gramas e traz um design diferenciado, marcado pela ausência da borracha introduzida no canal auditivo. Ainda sem previsão de estreia no Brasil, ele custa US$ 170 no exterior.