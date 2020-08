Samsung lança a geladeira inteligente Family Hub no Brasil

A Samsung anunciou que sua geladeira inteligente que funciona como central de entretenimento familiar chegou ao Brasil. A Family Hub reúne funções de um smartphone com uma geladeira de altíssima qualidade para levar tecnologia de ponta até a cozinha; mas, por um preço seletivo.

Introduzida ao mercado brasileiro com adaptações sugeridas pelos consumidores da América Latina, a Family Hub anunciada pela Samsung oferece eficiência energética superior, grande capacidade de armazenamento e conectividade em um único pacote. Nessa variante, a Samsung otimizou o consumo de energia e prepara o aparelho para tomadas de 110 V e 220 V.

Sem ocupar mais espaço, a geladeira agora oferece capacidade de 32 litros, mas 7 cm menor que modelos anteriores. A central de entretenimento também recebeu novidades, agora oferecendo som de uma soundbar com potência de 25 W integrada à tela touchscreen.

Samsung/Divulgação

O som pode ser aproveitado através da compatibilidade da geladeira com apps de streaming de música — como Spotify e Tunein Radio — ou espelhar a tela do smartphone, tablets ou TVs para assistir vídeos de receitas, filmes ou séries. O app SmartThings, por sua vez, facilita a transmissão da tela do celular e favorece visualizações na vertical — ideal para acompanhar vídeos no IGTV ou receitinhas rápidas.

Para completar, há novos widgets de vídeos e redes sociais direto da tela que funcionam de forma independente. O painel de fotos familiares ficou mais completo, fornecendo suporte para vídeos e permite até 8 GB de conteúdo no armazenamento interno.

Pedidos no Rappi e Nespresso podem ser feitos direto da geladeira, anotações manuscritas podem ser feitas na tela, que também oferece calendário com tarefas e comandos de voz através da Bixby 2.0, capaz de identificar até seis pessoas diferentes.

Samsung/Divulgação

Logicamente, recursos conhecidos de geladeiras inteligentes como câmeras internas para monitoramento de alimentos via celular, conexão bluetooth e refrigeração programada não faltam. Nesse modelo, é a tecnologia All-around Cooling a responsável por “resfriar os alimentos de maneira uniforme”.

Para ‘poucas’ cozinhas brasileiras

É um produto premium e, portanto, o valor é elevado. A Family Hub tem o valor sugerido pela Samsung de R$ 25.999 e estará à venda em lojas parceiras da companhia no Brasil. A praticidade e utilidade do produto podem até ser interessantes, mas para a maioria dos brasileiros, ela não passa de um sonho de consumo.