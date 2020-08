Samsung lança Galaxy A01 Core no Brasil por R$ 999

Lançado no mercado internacional em julho, o Samsung Galaxy A01 Core chega às lojas do Brasil a partir desta segunda-feira (10) como uma opção para quem está em busca de um celular de entrada.

Apresentado pela fabricante sul-coreana como um “smartphone para atividades básicas do dia a dia”, o novo A01 Core tem tela TFT de 5,3 polegadas, com resolução HD+ (1480 x 720 pixels) e sem a presença do notch. Outra diferença em relação aos modelos mais caros está na quantidade de câmeras. São apenas duas: a frontal de 5 MP, com recursos de inteligência artificial, e a traseira, com 8 MP de resolução.

O processador é o MediaTek MT6739 quad-core e de 1,5 GHz, associado a 2 GB de memória RAM. A capacidade de armazenamento é de 32 GB, mas o usuário tem a possibilidade de aumentá-la para até 512 GB, com cartão microSD.

O modelo tem apenas uma lente traseira, com 8 MP de resolução.Fonte: Samsung/Divulgação

Com relação à bateria, a capacidade é de 3.000 mAh, que garante “longas horas de uso sem necessidade de carregamento”, de acordo com a Samsung. Já o sistema operacional não foi detalhado, mas acredita se tratar do mesmo Android Go Edition do modelo internacional, versão otimizada para smartphones básicos.

Focado em tarefas básicas

Pesando cerca de 150 gramas, o novo celular da Samsung é indicado para navegação nas redes sociais, uso de apps de mensagens, envio de e-mails, acesso a notícias e outras tarefas que não exigem demais do aparelho.

“A Samsung busca ampliar cada vez mais o portfólio para disponibilizar smartphones que contemplem diferentes perfis de usuários, com necessidades variadas”, comentou o gerente sênior de produto da divisão de dispositivos móveis da marca Renato Citrini.

Disponível nas cores azul, preto e vermelho, o A01 Core custa R$ 999, valor sugerido pela fabricante para o mercado nacional, e pode ser encontrado nas lojas online e unidades físicas.