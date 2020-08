Samsung lança monitor curvo T55 no Brasil por R$1.899

Nesta sexta-feira (14), a Samsung lançou no Brasil o monitor curvo T55 de 32 polegadas. O modelo possui uma tela curva de 1000R, o índice mais próximo do campo de visão humano alcançado atualmente.

Lançado internacionalmente no primeiro trimestre de 2020, o T55 possui alto-falantes embutidos. São dois speakers instalados na parte traseira do monitor, cada um deles com 5W de potência, dispensando a necessidade de alto-falantes externos para a maioria das formas de uso.

Com taxa de atualização de 75Hz, a tela chamada de “naturalmente curva” pela Samsung conta com a tecnologia Natural Viewing Confort, que é considerada a ideal para a visão humana de acordo com estudos da Universidade de Harvard.

O monitor conta ainda com tecnologias FreeSync, Game Mode, Flicker Free e Eye Saver Mode, já presentes em outros modelos de monitores Samsung. O preço sugerido do Samsung T55 é R$1.899.

“O lançamento do T55 mostra o compromisso da Samsung com os consumidores e o mercado de monitores. Estamos renovando constantemente nosso portfólio e apresentando novas características e novos recursos que ajudam a melhorar experiências, do conforto visual gerado pela inédita curvatura de 1000R à presença dos alto-falantes”, destaca Kauê Melo, Diretor da Divisão de B2B e Monitores da Samsung Brasil.