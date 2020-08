Samsung lança novos computadores All in One com tela de 23,8′

Na quinta-feira (20), a Samsung lançou no Brasil uma nova geração de computadores all-in-one. São eles o All in One E1, por R$ 3.209; o E3 por R$ 4.319 e o E5, por R$ 5.579. Os computadores podem ser encontrados nas lojas da Samsung e em varejistas.

Os três modelos possuem tela (LED) de 23,8 polegadas com resolução Full HD (1920 x 1080p). A Samsung considera os modelos como produtos voltados para entretenimento e uso pessoal, mas também para uso profissional pois é “capaz de harmonizar com diferentes tipos de ambientes”.

A empresa cita, como exemplo, que a nova linha de computadores é uma “alternativa para pequenos comerciantes”. Os três modelos trazem acabamento na cor branca com detalhes em prata.

De Celeron até i5

No modelo All in One E1, a Samsung inclui um processador Intel Celeron 4205U, 4 GB de RAM (expansível até 16 GB) e armazenamento interno (HDD) de 500 GB. Ele vem com Windows 10 Home instalado e periféricos (mouse e teclado) com fio.

Já no All in One E3, a Samsung traz o processador Intel Core i3 e dobra a capacidade do HD para 1 TB. A quantidade de RAM (4 GB) e o Windows 10 Home, por outro lado, são os mesmos. O que muda, porém, é que os periféricos já são sem fio.

Novo Samsung All in One E3 com tela de 23,8 polegadas.Fonte: Samsung/Divulgação

O terceiro modelo, o All in One E5, já traz um processador Intel Core i5 e o dobro de RAM, passando para 8 GB. Assim como no E3, o E5 tem o mesmo HD de 1 TB e periféricos sem fio. O Windows 10 Home também está presente na versão mais parruda da linha.

Entre os recursos das máquinas, a sul-coreana destaca o Samsung Flow, que permite espelhar e controlar a tela do celular ou tablet pelo computador. Já o Samsung DeX pode transformar a interface de alguns celulares do fabricante em algo próximo de um computador, permitindo utilizar seus recursos enquanto isso.