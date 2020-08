Sandra Annenberg surpreende e coloca Fátima Bernardes para tricotar no Encontro

Sandra Annenberg participou do programa de sua amiga de longa data, Fátima Bernardes, nesta quarta-feira (26), e falou sobre seu hobby de quarentena. No Encontro, da Globo, a jornalista contou que tem aproveitado o tempo em casa para resgatar o tricô.

“Um pouquinho antes da pandemia, tive uma vontade de voltar a fazer algum trabalho manual, que eu gosto muito. Digo ‘voltar a fazer’ porque lembrei que quando era adolescente, aprendi a tricotar. Mas, na verdade, eu só sabia tricotar coisas retas –cachecóis, basicamente”, disse a famosa.

A apresentadora ainda revelou que, com a pandemia, decidiu procurar aulas online e voltou a tricotar. Ela, por exemplo, chegou a criar uma blusa.

No Instagram, inclusive, Sandra Annenberg mostrou a foto. “É quase uma terapia para mim. Diria que uma meditação. Gosto de pensar nessas metáforas: você pode errar na vida […] só que, no tricô, você pode voltar, desfazer, recomeçar”, afirmou a jornalista.

No matinal, a ex-âncora do Jornal Hoje chegou a colocar a amiga para fazer tricô. “Outro aprendizado é que não é perfeito, você tem que ver se consegue conviver com aquele erro, que você sabe que existe, ou, se você não aguenta e precisa desfazer e começar de novo”, completou Sandra.

Fátima Bernardes no tricô em: “o brasileiro não desiste nunca” 😂 #Encontro pic.twitter.com/Z9HdbSwzjG — Encontro com Fátima (@EncontroFatima) August 26, 2020

Mais alguém aí animou no tricô nessa quarentena como a @sandraannenberg? #Encontro pic.twitter.com/rL3k0uDu2Y — Encontro com Fátima (@EncontroFatima) August 26, 2020