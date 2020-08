Sandro Pedroso posta clique com o filho e encanta seguidores

Sandro Pedroso deixou seus seguidores derretidos ao compartilhar um clique nas redes sociais ao lado do filho. O ator, que pode ser visto na reprise de Fina Estampa (2011), na pele de Mandraque, usou o Instagram na última quinta-feira (6) para mostrar Noah, de 4 anos.

Na legenda da foto, Pedroso escreveu uma mensagem para o herdeiro em tom de declaração. “O sorriso de um filho renova as energias, acalma o coração. Meu filho, melhor parte de mim!“, legendou sobre o menino, que é fruto do relacionamento com a ex-mulher, Jéssica Costa, filha do cantor Leonardo.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a boa forma do rapaz e a homenagem ao pequeno Noah. “Se todos os pais tivessem esse amor pelos filhos, o mundo seria outro“, escreveu um fã. “Que Jesus te abençoe sempre, você merece toda felicidade“, desejou mais um. “Deus abençoe você sempre, Deus guie seus planos em nome de Jesus“, rogou outra. “Olha, Sandro, pai de uma criança linda, é muito lindo esse amor, Deus abençoe“, elogiou mais uma. “Tá muito lindo e estiloso, o Noah é um fofo“, comentou ainda outra.

Em outro clique, Sandro aparece com Noah em um momento íntimo de pai e filho. “Filho, quando estou com você sinto como se o céu me abraçasse!“, legendou o ator. Os seguidores de Sandro comentaram o clique.

“Que maravilha, Sandro, você será muito abençoado, porque você tem um coração que transborda amor e isso é importante, muito importante para que alcancemos o merecimento em tudo nessa vida“, clamou um. “Paizão. Que Ele os proteja infinitamente neste amor de pai e filho”, celebrou outro fã.

Confira: