Sandy celebra turnê com o irmão, mas reafirma carreira solo

Sandy não escondeu a sua satisfação por mais um momento ao lado do irmão, Junior, durante a turnê Nossa História. Eles se apresentaram em 16 cidades espalhadas pelo país, com shows lotados, e reafirmou a importância da dupla no meio artístico. A cantora, no entanto, reafirmou a sua carreira solo em recente entrevista.

“Eu sou extremamente grata e extremamente realizada com toda a minha história, minha trajetória. Eu fui muito feliz cantando com o meu irmão, fui muito feliz na turnê do ano passado, mas eu não sou aquela pessoa. Deu para ver”, confessou em conversa com Marcos Mion no YouTube.

“Eu me diverti, corri para o abraço, me joguei de verdade, foi uma experiência muito legal”, garantiu, mas destacou sua carreira solo. “Eu sou a Sandy solo, estava louca para voltar para isso. Estou muito realizada e feliz com tudo o que aconteceu no ano passado e muito feliz de poder voltar a ser só eu, o que eu já tinha entendido sobre mim mesma e já vinha traçando em 10 anos de carreira solo”, argumentou. “Essa sou eu”, pontuou.

A cantora desabafou sobre a volta ao mundo pop e não escondeu o medo. “Como naquele momento quando fui ser a Sandy solo, menor, me deu medo do que eu ia encontrar. ‘Será que sei ser essa artista pop, subir em palco gigantesco, com LED, com banda, balé, holofote, gente esperando, filas quilométricas, no útimo show 100 mil pessoas na Cidade do Rock, um Rock in Rio só pra nós?”, recordou.

Sandy confidenciou que a decisão pela carreira sozinha foi muito pensada. “Eu ponderei muito, busquei bastante em mim o que eu queria. Terminei com uma convicção: estava precisando me reinventar como artista, fazer algo que fosse só minha. Precisava de um momento de recolha. Fiquei muito tempo naquela de show enorme, estádio, números e n´meros. Vivi muito tempo isso”, admitiu.

Confira: