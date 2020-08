Santos alfineta Sampaoli e nega negociações com o Palmeiras

O Santos usou suas redes sociais para se posicionar sobre especulações na última semana. Chegou a ser veiculada trocas com o Palmeiras e a ida do goleiro Everson, que acionou a Justiça do Trabalho contra o Peixe, para o Atlético Mineiro, afim de reencontrar Jorge Sampaoli.

Através de sua conta oficial do Twitter, a diretoria do Alvinegro da Vila Belmiro rechaçou a saída dos principais jogadores e deu uma alfinetada em Sampaoli.

“Ao contrário do que foi publicado, não há possibilidade da troca especulada de jogadores entre Santos e Palmeiras. Ressaltamos a intenção de manter os principais atletas do elenco, inclusive aqueles que, seduzidos pelo convite de ex-técnicos, tentam quebrar contratos na Justiça”, diz o comunicado.

Na última semana, cogitou-se uma eventual troca de Soteldo e Carlos Sánchez com Palmeiras. Lucas Lima e Jaílson estariam envolvidos na troca. Inicialmente, os torcedores não reagiram bem.

Outro tema polêmico foi a possível ida do atacante Eduardo Sasha e do goleiro Éverson para o Galo, clube que Sampaoli comanda atualmente. Os dois entraram na Justiça contra o Santos para buscar uma rescisão contratual e seguir a carreira longe da Baixada Santista.

Eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista para a Ponte Preta na última semana, o Santos atravessa grave crise financeira e convive com salários atrasados.