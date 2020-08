Santos cobre proposta do Internacional para manter Yuri Alberto, diz site

De acordo com o site globoesporte.com, o Santos enviou um ofício ao Internacional, CBF e Federação Paulista de Futebol, avisando que irá cubrir a proposta colorada por Yuri Alberto, cujo contrato com o Peixe se encerraria na sexta-feira.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!