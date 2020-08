Santos consegue efeito suspensivo para Felipe Jonatan e evita improvisação em estreia

Nesta quinta-feira, o Santos teve mais um treino comandado pelo técnico do sub-20, Pablo Fernandez, enquanto o clube ainda busca um substituto para Jeusaldo Ferreira. A atividade teve novidade na lateral-esquerda, mas o Peixe conseguiu o efeito suspensivo para Felipe Jonatan, que deve treinar normalmente nos dias seguintes e estar à disposição para a estreia no Campeonato Brasileiro.

A atividade tática comandada no CT Rei Pelé foi intensa e durou cerca de duas horas, como foi na última quarta-feira. Como, até então, era incerta a liberação do lateral-esquerdo, Pablo Fernandez improvisou Luan Peres na posição, com Luiz Felipe na zaga.

Felipe Jonatan foi punido por reclamações, que foram registradas na súmula, na 37ª rodada do Brasileiro de 2019. Na época, entretanto, ele negou qualquer xingamento e disse que apenas aplaudiu a arbitragem. Como o Santos conseguiu o efeito suspensivo, o lateral-esquerdo fica à disposição para atuar normalmente como titular na estreia contra o Red Bull Bragantino, às 16h (de Brasília) deste domingo.

Como essa foi a única mudança, que não deve acontecer na partida, o Peixe tende a manter a equipe que disputou a reta final do Paulistão como titular: Vladimir; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Pituca e Sánchez; Marinho, Soteldo e Kaio Jorge.

Depois da demissão de Jesualdo Ferreira, o Santos corre atrás do substituto, que pode até estrear já no domingo. Cuca, que passou pelo clube em 2018, é o favorito para suceder o português. Enquanto isso, o cargo permanece interinamente com Pablo Fernandez.