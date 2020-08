Santos exerce preferência e deve ficar com Yuri Alberto

Após ficar próximo de vestir a camisa do Internacional, o atacante Yuri Alberto deve ficar no Santos. A equipe colorada publicou uma nota em seu site anunciando que o Peixe exerceu o seu direito de preferência e agradeceu o jogador pelo interesse de se transferir.

“O Sport Club Internacional, em virtude do direito de preferência exercido pelo Santos Futebol Clube, agradece ao atleta Yuri Alberto Monteiro da Silva e seus representantes pelo interesse em sua contratação por parte do Inter. Desejamos sucesso na sequência de sua carreira defendendo a equipe paulista”, escreveu a direção gaúcha em comunicado oficial.

Nas últimas semanas, o Inter propôs um acordo de R$ 200 mil, podendo chegar a R$ 230 mil, além de 15% do passe ficar para ele. Contudo, com o desejo de contar com o atacante para o restante da temporada, a equipe paulista decidiu cobrir a oferta, oferecendo R$ 5,2 milhões de luvas e direitos de imagem em uma única parcela de R$ 4,8 mi.

Agora, resta a resposta de Yuri Alberto, que tem 15 dias para aceitar ou não a oferta. Caso ele recuse e vá para o clube gaúcho, o Santos pode cobrar uma indenização na Justiça.

Formado no Alvinegro Praiano, o atacante de 19 anos soma 25 jogos e três gols pelo time profissional do Peixe.