Santos nega troca com Palmeiras e ironiza ações na Justiça de jogadores ‘Seduzidos pelo convite de ex-técnicos’

Neste domingo, o Santos negou a possibilidade de uma troca com o Palmeiras.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Nos últimos dias, uma especulação de uma negociação que envolveria a ida de Carlos Sánchez e Soteldo para o Alviverde em troca de Jaílson, Lucas Lima e Raphael Veiga agitou as redes sociais e, neste domingo, o Alvinegro negou.

“Ao contrário do que foi publicado, não há possibilidade da troca especulada de jogadores entre Santos e Palmeiras”, postou a equipe no Twitter oficial do clube.

O Santos também aproveitou para cutucar os jogadores que entraram com ações na Justiça nos últimos dias contra o clube.

José Carlos Peres e Jorge Sampaoli Gazeta Press

“Ressaltamos a intenção de manter os principais atletas do elenco, inclusive aqueles que, seduzidos pelo convite de ex-técnicos, tentam quebrar contratos na Justiça.”

Eduardo Sasha e Everson são exemplos de jogadores que entraram com ações recentemente.