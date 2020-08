Saque do auxílio de R$ 600 e FGTS foram liberados neste fim de semana

Neste fim de semana, o saque e transferência do auxílio emergencial de R$ 600 e do FGTS emergencial de até R$ 1.045 foi liberado. Ao todo, foram abertas 770 agências da Caixa Econômica Federal para a operação, em todo o Brasil, entre 8h e 12h.

Ao todo, 3,8 milhões de beneficiários do auxílio emergencial tiveram o saque e transferência liberados. A liberação das duas movimentações aconteceu para os beneficiários nascidos em abril e dos lotes de 1 a 5.

Além disso, o saque e a transferência também foi liberados para mais de 380 mil beneficiários que nasceram entre janeiro e abril e tiveram o cadastro liberado dia 3 de agosto. Neste dia, o cadastro foi liberado para beneficiários que receberam a primeira parcela do auxílio em abril, mas tiveram a conta bloqueada e beneficiários do sexto lote, que fizeram contestação ou pediram auxílio pela primeira vez.

O grupo que teve o cadastro liberado no último dia 3 terá saque para nascidos em maio liberados apenas quinta-feira, 13 de agosto.

Por fim, as duas operações também foram liberadas para os trabalhadores nascidos em fevereiro e que têm saldo em conta ativa ou inativa do FGTS. O saque emergencial pode ser de até R$ 1.045. O saque ficou disponível para quem teve o depósito feito em poupança social digital no dia 6 de julho.

Vale lembrar que, enquanto o saque não é liberado, o dinheiro pode ser utilizado pelo app Caixa Tem.