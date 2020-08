Sasha Meneghel e namorado exibem novas tatuagens nas redes sociais

Sasha Meneghel fez uma visita ao estúdio de Sabrina Conde, nesta quinta-feira (20), junto com o namorado, João Figueiredo para fazer novas tatuagens. O casal exibiu o novo desenho nas redes sociais da tatuadora.

A filha de Xuxa tatuou em uma das pernas a palavra Alive (viva, em livre tradução para o português). Já a escolha do companheiro da modelo foi um desenho de dois dedos se tocando, em referência ao famoso quadro “A Criação de Adão”, pintado por Michelangelo.

Nos comentários, Sasha e João agradeceram Sabrina e foram só elogios à profissional. “Manda muito! Obrigada! Você é incrível”, escreveu a modelo. “Você é incrível”, enalteceu o cantor gospel.

Recentemente, João Figueiredo surgiu mais uma vez mostrando o quão é apaixonado por Sasha Meneghel. No Instagram, o cantor se derreteu ao postar uma foto com a amada. “Eu estava com saudades da minha parceira“, legendou o artista, que posou com os olhos fechados enquanto recebia um beijo da loira na bochecha.