Satélite lançado em 1964 vai cair na Terra neste sábado (29)

O satélite OGO-1, lançado pela NASA em 1964, cairá na Terra neste sábado, dia 29 de agosto. O Orbiting Geophysics Observatory (OGO) 1, como o próprio nome indica, foi o primeiro de uma série de seis satélites que foram lançados na década de 1960, e tinha o objetivo de estudar o campo magnético da Terra e como nosso planeta interage com o sol.

O OGO-1 coletou dados até 1969 e foi desativado oficialmente em 1971. Desde então, ele tem girado em torno da Terra em uma órbita altamente elíptica, que dura dois dias para ser completada. Atraído pela força gravitacional da Terra desde que foi aposentado, ele se chocará contra a atmosfera terrestre neste sábado, de acordo com os cálculos da NASA.

Os outros cinco satélites da mesma série voltaram à Terra em 2011, se despedaçando em vários fragmentos, que foram espalhados pelo mar.

Satélite OGO-1 pesa 487 quilos.Fonte: Unsplash/NASA/Reprodução

487 quilos contra nossa atmosfera

Foram os centros de observação espacial Catalina Sky Survey (CSS), da Universidade do Arizona, e do Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS, na sigla em inglês) que detectaram o pequeno objeto vindo em direção à Terra.

Depois de analisado por pesquisadores do CSS, do Centro de Estudos de Objetos Próximos da Terra (NEO, na sigla em inglês), no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA (no sul da Califórnia) e do Centro de Coordenação Espacial Europeia da Agência NEO, foi descoberto que o objeto em movimento era o OGO-1.

O OGO-1 pesa 487 quilos, e vai se chocar contra a atmosfera terrestre às 18:10h (no horário de Brasília) de amanhã (29), sobre o Pacífico Sul, mais ou menos entre o Taiti e as Ilhas Cook.

O satélite deverá se fragmentar durante a queda, e não representa nenhum tipo de risco para seres vivos.