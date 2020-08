Saulo Poncio celebra casamento de Luan e detalhe dá o que falar

Ex-parceiro de Saulo Poncio, que deixou a dupla UM44K, Luan surpreendeu a todos e casou-se em segredo com Caroline Barbosa. Nas redes sociais, várias fotos começaram a circular nas redes sociais e repercutiram.

Porém, o que mais chamou atenção foi a presença de Saulo. Após os rumores de que os dois teriam brigado após o fim da banda, o cantor e Gabi Brandt foram as testemunhas e fizeram o papel de padrinhos.

Nas redes sociais, eles fizeram publicações com as fotos do evento e Saulo declarou: “Feliz por você, irmão. Deus é perfeito”. “Valeu, irmão. Te amo”, respondeu Luan.

Nos comentários dos vídeos, os seguidores brincaram com o fato de Saulo ter “abençoado” o casamento. “Um casamento sendo ‘abençoado’ pelo o Saulo. O auge negah”, brincou uma internauta.

“O Saulo que fez o casamento? Então pode ter certeza que vai dar certo”, ironizou outra. “Todo amor do mundo para o casal”, declarou um terceiro internauta.

Confira: